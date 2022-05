Ibrahima Konaté a un rêve : intégrer les Bleus. Le joueur, finaliste perdant de la Ligue des Champions avec Liverpool (1-0 contre le Real Madrid), a envoyé un message au sélectionneur de l’équipe de France.

« C’est le sélectionneur qui sait mieux que moi, moi je fais mes performances, je pense qu’elles sont bonnes, ça reste un objectif, s’il ne m’appelle pas, je vais pas me plaindre, jamais de la vie. Je vais continuer à bosser et pouvoir atteindre cet objectif assez rapidement (…) Avoir autant de bons joueurs en équipe de France, ça nous permet d’être surmotivés. En défense, c’est compliqué avec les tous les défenseurs qu’on a en Europe. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que j’ai quelque chose à envier à qui que ce soit. Bien sûr je regarde les performances des autres, ça m’inspire et ça m’aide à progresser. Ça reste un objectif, on va essayer de l’atteindre rapidement », a déclaré Konaté.

