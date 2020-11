La Premier League revient ce week-end. Et quoi de mieux qu’un duel tout en haut du classement. Leicester défie Liverpool à Anfield dimanche à 20h15 pour la neuvième journée de championnat. Deux équipes décimées par les blessures.

Premier contre troisième. C’est une affiche au sommet qui est à suivre ce dimanche à Anfield pour la neuvième journée de Premier League. Liverpool ne se montre certes pas aussi dominateur que l’année dernière, mais figure quand même sur le podium. Ça pourrait paraître anodin, mais dans un championnat aussi relevé que l’Angleterre, c’est une vraie prouesse. De l’autre coté, Leicester est remonté à bloc. Tout en haut au classement, les hommes de Brendan Rodgers continuent leur petit bout de chemin. Ça promet.

Égalité sur la forme

Sur un petit nuage, les Foxes restent sur six victoires consécutives. Avec 18 points, ils regardent tout le monde dans le rétro, et sont tranquillement, en train de confirmer la magnifique saison réalisée la saison passée. Sur le papier, l’équipe est moins clinquante que celle de leur adversaire du week-end, mais reste une valeur sûre. La French Connection Nampalys Mendy, Wesley Fofana, James Maddison, Youri Tielmans apporte de nombreuses satisfactions. Et puis Jamie Vardy. Déjà meilleur buteur du championnat l’année dernière, il continue sur sa lancée. À 33 ans, il n’a pas une ride.

Tant qu’on évoque des buteurs en forme, comment ne pas parler de Diogo Jota. Le Portugais est arrivé, a vu, et s’est imposé, le tout dans le plus grand des calmes. Décisif à plus d’une reprise, l’attaquant ne cesse d’impressionner. Et Liverpool est désormais un monstre à quatre têtes. Mais un monstre à quatre têtes sans jambes, ne va pas faire peur à grand monde. L’hécatombe est énorme.

Liverpool plombé par les blessures

Face aux absences, Jürgen Klopp va devoir bricoler en défense. Voire prendre le premier mec de la sécurité qui lui tombe sous la main pour en faire son défenseur central. Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold et Joe Gomez sont tous blessés. Et pour ne rien arranger, Thiago Alcantara, Fabinho, Oxlade-Chamberlain et Jordan Henderson sont aussi forfait. Liste à laquelle il faut ajouter Mohamed Salah, positif au Covid. Le coach allemand va devoir se débrouiller avec deux bouts de bois et trois cailloux pour mettre en place un onze complet.

Côté Leicester, le secteur défensif est aussi très affaibli par les blessures. Ricardo Pereira, Castagne, Soyundu, et Wilfried Ndidi et du potentiel titulaire Daniel Amartey. Heureusement pour Rodgers, Jonny Evans et Fofana ont survécu.

En résumé, deux équipes très joueuses, en très bonne forme avec des attaquants en feu. Mais aussi deux défenses sérieusement décimées par les blessures. Lors des 10 dernières confrontations, l’avantage va à Liverpool qui s’est imposé à 6 reprises, pour 3 défaites et un match nul. Mais comme chaque match est différent, celui-ci promet d’être… surprenant.

Les compos probables :

Liverpool : Alisson, Milner, Fabinho, Matip, Tsimikas, Wijnaldum, Keita, Jones, Mane, Firmino, Jota.

Leicester : Schmeichel, Fofana, Evans, Fuchs, Justin, Tielemans, Mendy, Thomas, Maddison, Praet, Vardy.