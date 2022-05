Après la défaite de son Liverpool en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1), Klopp a réagi avec… résilience.

« On a fait un bon match, ce n’était pas parfait, mais ça n’aurait pas été possible face à cet adversaire, car il était en place défensivement et misant sur la contre-attaque. Nous avons créé beaucoup de danger, même s’il y a eu un but refusé contre le Real Madrid en fin de première mi-temps. On a eu beaucoup de tirs, Courtois a fait plusieurs beaux arrêts. Nous n’aimons jamais encaisser de buts. Encore une fois, les joueurs ont tout essayé, surtout quand on était derrière au score, donc on a joué comme on avait prévu de jouer. On doit y retourner. Nous sommes compétitifs, nous jouons en groupe, ensemble, et l’année prochaine nous réessayerons », a lancé Klopp avant de poursuivre avec un avertissement pour la saison prochaine.

« Où est la finale l’année prochaine ? Istanbul », a-t-il demandé, « les fans, réservez un hôtel. »

