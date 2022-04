Débarqué l’été dernier à Liverpool, Ibrahima Konaté comprend désormais pourquoi son coéquipier Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs au monde.

« Je demande beaucoup conseil à Sadio parce qu’on parle la même langue. Son hygiène de vie est incroyable ! C’est vraiment le pur sacrifice. J’avais lu une interview d’Abdou Diallo qui disait qu’il n’avait jamais vu un joueur qui donne autant de sa vie dans le football, et c’est la vérité. Je le vois tous les jours en salle avant tout le monde. Ce qu’il mange… Il peut y avoir des boissons, des fois je lui propose du jus de pomme et il me dit : « Ibrahima, je t’ai déjà dit que je ne bois pas de jus ! » (Rire) Moi je suis encore jeune, mais je dois m’inspirer de ça pour atteindre le très haut niveau. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça », a lancé Konaté pour beIN Sports.