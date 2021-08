Jürgen Klopp l’entraîneur des Reds de Liverpool a une fois de plus été très élogieux envers sa star Mohamed Salah.

Devant les médias, le technicien allemand a rendu hommage à son attaquant égyptien et semble toujours aussi admiratif devant ces performances. « Il est le premier joueur à marquer en cinq week-ends d’ouverture d’affilée. Je suppose qu’il était au courant et qu’il voulait marquer. Ce que lui a donné une motivation supplémentaire. Quand vous connaissez cette statistique et que vous menez déjà au score par deux buts, c’est vraiment cool. Et après cela, il a marqué et il a ensuite essayé de trouver Sadio à deux reprises. C’était vraiment bien. Mo Salah est Mo Salah. Quand la compétition commence, il passe à la vitesse supérieure parce que c’est un garçon très compétitif. C’est vraiment bien de l’avoir, » a renchéri le coach devant la presse.

Le week-end dernier, Salah a encore une fois bien entamé la nouvelle saison en inscrivant un but et délivré deux passes décisives lors du déplacement de son équipe à Norwich.