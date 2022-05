Malgré la victoire de Liverpool (2-0) à l’aller, Jürgen Klopp sait que le déplacement à la Ceramica s’annonce périlleux.

De passage en conférence de presse ce lundi, Jürgen Klopp a évoqué la demi-finale retour de Ligue des champions qui attend les Reds demain soir (21h) à Villarreal.

« Nous savons que c’est la mi-temps. De la meilleure façon possible, nous devons ignorer le résultat du match aller. Nous savons qu’ils donneront tout ce qu’ils ont, c’est très clair. Avec toutes les choses qu’Unai a dit après le match… Ça va être difficile mais c’est tout à fait normal. Les demi-finales de la Ligue des champions sont difficiles, nous ne nous attendons jamais que ce soit facile et ce ne sera pas facile. Mais nous avons joué un bon match à domicile et nous devrons jouer un bon match là-bas aussi. »