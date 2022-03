Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2023, attendrait une négociation de son salaire avec Liverpool pour prolonger. Pour autant, Lopp a estimé que le club ne pourrait pas faire bien plus pour satisfaire l’attaquant. Une sortie qui avait fait réagir l’agent du joueur égyptien Ramy Abbas Issa. Sur twitter, ce dernier avait répondu en alignant les emojis qui rigolaient. Ce à quoi l’entraîneur du club a été invité à répondre.

« Je ne suis pas sur Twitter, et visiblement il s’agit d’une autre bonne raison pour cela. La dernière chose que je veux faire dans une conférence de presse est de créer des gros titres, mais je ne suis pas au courant de cette réaction. En tout cas, ce n’est pas ce qui me préoccupe. Les parties décisives sont en contact et nous verrons bien », a déclaré Jürgen Klopp en conférence de presse.