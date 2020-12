Dans une interview à L’Equipe, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a raconté son Gérard Houllier, décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 73 ans.

« C’est tout simplement l’une des légendes de Liverpool. Parce que c’est l’un des entraîneurs les plus influents de l’histoire du club. Les gens sont obsédés par les trophées, par le palmarès. Mais, quand on fait le bilan du passage d’un manager dans un club, il faut aussi prendre en compte l’action sur le long terme, qui ne se voit pas toujours », a indiqué Klopp

Avant de poursuivre son explication et d’évoquer ses rencontres avec l’ancien coach des Reds. « Gérard m’avait toujours considéré comme un ami. Un ami plus jeune qui avait parfois besoin de conseils. Et ces conseils, il n’hésitait pas à me les donner. C’est ce qui le rendait si spécial à mes yeux », a indiqué le technicien allemand de Liverpool.