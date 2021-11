Mohamed Salah, 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool est actuellement en négociation avec les dirigeants pour prolonger son contrat. Des discussions qui n’intéresse pas Jurgen Klopp. L’entraineur allemand veut parler uniquement terrain.

Jurgen Klopp ne s’occupe que du terrain. En marge de la rencontre face à Arsenal (samedi 18h30), l’entraîneur de Liverpool a expliqué qu’il ne s’occupe pas des négocations de contrat. Même si Mohamed Salah est un joueur important de cette équipe, les discussions entre les dirigeants et son joueur ne l’intéresse pas.

« Je parle constamment aux joueurs mais ce n’est pas une bonne chose pour un manager de parler aux joueurs de contrats. Il faut quelqu’un entre les deux. Pour le joueur, c’est l’agent, pour le club, c’est le directeur sportif. Lorsqu’un joueur est très important pour vous et que vous lui dites « tu peux avoir ceci ou cela » et qu’il ne veut pas l’entendre et dit « je pense que je vaux plus que cela »… cette conversation ne devrait pas avoir lieu avec la personne responsable des questions de football», a confié Jurgen Klopp.

Cette saison Mohamed Salah a joué 15 matchs toutes compétitions confondues pour 15 buts marqués et 6 passes décisives.