Jurgen Klopp, entraineur de Liverpool, était en conférence de presse avant le déplacement de son équipe (mardi 21h) sur la pelouse de l’Atletico Madrid. En conférence de presse, l’allemand a une nouvelle reconnu qu’il n’était pas fan du style de jeu de son adversaire même si son avis importe peu.

Jurgen Klopp et l’Atlético Madrid s’est décidément une grande histoire. L’entraineur allemand était en conférence de presse, ce lundi avant le déplacement de son équipe à Madrid. S’il n’aime pas toujours pas le style de jeu de Diego Simeone, il estime que son avis ne compte pas: « Si j’aime leur style de jeu ? Non, pas vraiment. J’aime un style de jeu différent, a reconnu l’Allemand. Mais je n’ai pas à aimer leur style, il doit juste être efficace. Dans une période difficile pour les clubs, l’Atletico a fait un travail de recrutement impressionnant, ils ont une bonne équipe et pour moi, ils ressemblent au futur champion en Liga. Ce que j’ai dit était influencé par mon humeur. J’étais en colère et déçu à propos de la vie. »