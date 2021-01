Surpris lundi à Southampton (1-0), Liverpool pourrait perdre le leadership de la Premier League si son dauphin Manchester United venait à prendre le meilleur sur Burnley dans une semaine. Amer, Jürgen Klopp a laissé échapper sa frustration en conférence de presse en réclamant un penalty pour une faute sur Sadio Mané, tout en glissant au passage un joli tacle en direction des rivaux mancuniens.

Jürgen Klopp est un entraîneur réputé pour sa malice et son sens de la formule. Et même quand il est frustré, comme c’était le cas à la sortie de la déroute de son équipe face à Southampton (1-0), le technicien allemand fait honneur à sa réputation. En effet, le coach de Liverpool a fait preuve de subtilité en mettant le doigt sur un sujet sensible : Manchester United et les pénaltys. « J’ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux années que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est ma faute, ou comment cela peut arriver » a ruminé le coach allemand face à la presse. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de José Mourinho, également interpellé par les nombreux penalties obtenus par les Red Devils.