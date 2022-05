Dans des propos relayés par The Athletic, Jurgen Klopp a expliqué avoir refusé plusieurs fois d’entrainer le Bayern Munich. Une déclaration surprenante à quelques heures de la finale de FA Cup contre Chelsea.

Jurgen Klopp aurait pu devenir entraineur du Bayern Munich à plusieurs reprises. L’actuel entraineur des Reds a confié, avant la finale de la FA CUP contre Chelsea, avoir refusé plusieurs fois les propositions du club bavarois: « J’aurais pu aller au Bayern plusieurs fois, explique-t-il dans des propos relayés par The Athletic. J’aurais pu gagner plus de titres dans ma vie, j’en suis quasiment sûr. J’avais un contrat ici et je ne suis jamais allé au Bayern. Le monde n’est pas rempli de gagnants, le monde est rempli de gens qui essayent, heureusement, philosophe aussi le coach allemand. J’essaye et parfois je gagne avec d’autres personnes, ensemble. Je suis content de cela. »

Avant d’affronter le Real Madrid, le 28 mai prochain, en finale de la Ligue des Champions, Jurgen Klopp peut décrocher un deuxième trophée cette saison, en s’imposant contre Chelsea, en finale de la FA Cup.