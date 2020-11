L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a encore une fois adressé un gros tacle sur le calendrier de la saison.

« C’est une saison plus courte de quatre semaines mais avec le même nombre de matchs. C’est une période très spéciale, non seulement pour le football mais pour le monde entier. Nous devons tous creuser et nous battre dur pour y arriver. Dans le football, c’est comme ça. Il semble que le monde entier ait changé, mais les deux choses qui sont restées comme avant sont le calendrier de la Premier League et les 3 changements », a indiqué le technicien dans le Daily Mail.

Avant de poursuivre : « Je ne suis pas un grand fan des trêves internationales. Vous pourriez demander à ma femme à quoi je ressemble. C’est juste une période très nerveuse. Pour nous, ce n’était pas une trêve réussie. Nous avons perdu des joueurs. » Pour rappel, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho et Mohamed Salah sont absents avec Liverpool.