Pas en forme en Premier League, Liverpool ne devrait pas changer d’entraîneur lors du prochain mercato. Jürgen Klopp est très serein sur son avenir.

« J’aime être optimiste, mais en championnat, il est presque impossible de se qualifier pour la Ligue des Champions. L’atteindre sera difficile. (…) Et vous ne remportez généralement pas la Ligue des Champions sur une année avec des soucis de blessures aussi importants que ceux que nous avons connus. Dans le pire des cas, l’année prochaine, ce sera : pas de Ligue des Champions, peut-être la Ligue Europa, même si ce n’est pas garanti non plus. Cela signifierait une énorme perte financière. Je suis conscient que dans presque tous les clubs de foot du monde, je serais remis en cause dans une situation comme la nôtre. C’est tout à fait normal, c’est la réalité, le business. J’accepterais cela immédiatement. Mais c’est différent ici à Liverpool. Nos propriétaires, le directeur sportif, même les joueurs, personne ne doute de personne ici », a indiqué l’Allemand pour le média Bild.