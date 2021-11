Les grandes manœuvres se préparent à Liverpool alors que Jürgen Klopp n’a opéré que très peu de changements depuis quelques années. Le technicien allemand a besoin de renforts et l’a fait savoir. Il réclame une piste onéreuse à plus de 80 millions d’euros menant à Luis Diaz.

Le Liverpool de Jürgen Klopp est l’une des formations les plus séduisantes de Premier League avec un Mohamed Salah plus époustouflant que jamais. Mais, si tout semble bien tourner, un secteur inquiète la direction des Reds, l’attaque. Le technicien allemand dispose de 4 options performantes avec Roberto Firmino, Sadio Mané, Diogo Jota et Mohamed Salah mais souhaiterait un cinquième homme pour avoir une rotation parfaite. C’est pour cela que Jürgen Klopp réclame une recrue offensive. Une demande d’autant plus compréhensive alors que le Pharaon n’a toujours pas prolongé son contrat.

Selon les informations de la presse britannique, Jürgen Klopp aurait demandé à ses dirigeants de saisir l’occasion Luis Diaz. Le Colombien est une véritable révélation au FC Porto et son nom ne cesse de se répandre en Europe. Le Bayern est également sur le coup mais pour le déloger du Portugal, il faudra débourser la somme demandée soit 80M€. Un montant exorbitant qui en ferait pâlir plus d’un.