Débutées depuis de longs les discussions avec Mohamed Salah stagnent voire régressent. Des pourparlers qui fragilisent l’avenir de l’Egyptien qui hésite désormais à quitter les Reds. L’opération sauvetage est lancée à Liverpool qui tentera tout pour le conserver mais prépare déjà 4 remplaçants potentiels en coulisses.

Toujours en course pour le titre en Premier League et membre des écuries favorites pour arracher un succès final en Ligue des Champions, Liverpool doit faire avec de sérieux caprices au sein de son vestiaire. En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah, star des Reds, n’a toujours pas été convaincu par la direction britannique. Malgré des négociations débutées il y a plusieurs mois, l’Egyptien est intransigeant et n’aurait pas l’intention d’accepter les dernières offres, jugées dérisoires, qu’a pu formuler Liverpool récemment. Un départ inattendu que prépare déjà Jürgen Klopp. Quatre remplaçants attendent en coulisses.

Selon les informations de la presse britannique, complétées par celles de Fichajes.net, Liverpool souhaite anticiper le pire. Les Reds semblent avoir tout tenté pour conserver leur Pharaon mais les négociations s’éternisent… Pour pallier le départ d’un joueur aussi important que Mohamed Salah, (29 ans, 28 buts, 10 passes décisives, 35 matchs toutes compétitions confondues), Jürgen Klopp et son staff auraient déjà sondé le marché et déniché quatre remplaçants potentiels. Ces derniers sont Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Serge Gnabry et Angel Di Maria. Des noms plus ou moins ronflants qu’il est néanmoins compliqué d’imaginer aussi efficaces que l’est Mohamed Salah. Le perdre serait un véritable préjudice pour les Reds.