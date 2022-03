Voici les compositions d’équipe probables pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et l’Inter Milan.

Battu 2-0 sur sa pelouse au match aller, l’Inter Milan aura besoin d’un véritable exploit pour s’imposer demain soir (21h) à Anfield face aux Reds de Liverpool. Pour l’occasion, Simone Inzaghi devrait aligner la même composition d’équipe qu’il y a trois semaines. La seule interrogation concerne le côté gauche, où Ivan Perisic pourrait céder sa place à Matteo Darmian. Au milieu de terrain, Nicolo Barella (suspendu) manquera de nouveau à l’appel.

En face pas de grosse surprise non plus, avec le retour de Jordan Henderson dans le onze titulaire. En attaque, Luis Diaz et Diogo Jota seront les deux candidats pour le poste de Roberto Firmino, toujours blessé.

Les compositions probables :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Keita, Fabinho, Henderson – Salah, Jota (ou Diaz), Mané

Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic (ou Darmian) – Lautaro Martinez, Dzeko