Un temps annoncé sur le départ, Mohamed Salah devrait bien prolonger son contrat avec Liverpool malgré les suggestions du ministre des sports égyptien, Ashraf Sobhi.

De passage à la radio nationale cette semaine, le ministre des sports égyptien Ashraf Sobhi, en a profité pour évoquer la situation de Mohamed Salah. Superstar des Pharaons, il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe face au Sénégal de Sadio Mané en barrages de qualification pour la Coupe du monde 2022. « Je l’ai rencontré à l’aéroport après le match face au Sénégal et l’élimination pour la Coupe du monde. Je lui ai dit d’oublier ça et de se concentrer sur la suite », a confié l’home d’état égyptien dans des propos relayés par Metro et le Daily Mail.

Il a également profité de sa discussion avec Salah pour lui glisser quelques mots concernant son avenir chez les Reds. « Je lui ai conseillé de poursuivre sa carrière dans un autre club que Liverpool. Mais il se dirige vers une prolongation de contrat », a avoué Ashraf Sobhi. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’actuel 2e de Premier League, Mohamed Salah a notamment été annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain. Des pistes visiblement à oublier puisque son coach Jürgen Klopp a confirmé ce mardi en conférence de presse, à quelques heures du quart de finale de Ligue des champions face à Benfica, que des négociations sont en cours entre ses représentants et les dirigeants de Liverpool pour une prolongation de contrat.