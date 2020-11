Blessé contre la Belgique en Ligue des Nations, Jordan Henderson vient s’ajouter à l’interminable liste des indisponibles pour Jürgen Klopp. Liverpool doit réagir. En se montrant actif au mercato hivernal, par exemple !

C’est simple. Des quatre titulaires en défense, aucun n’est apte à jouer à Liverpool. Si de son coté Thomas Tuchel compte, impuissant, les blessés au PSG, son compatriote Jürgen Klopp fait face au même souci en Angleterre. En tout, ce sont 7 joueurs qui sont indisponibles chez les Reds. Groupe auquel on peut ajouter Mohamed Salah, positif au Covid-19.

Donc dans l’ordre, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Andrew Robertson, Thiago Alcantara, Alex Oxlade Chamberlain, Fabinho et enfin le dernier Jordan Henderson. Des éléments importants, et surtout, excepté l’ancien d’Arsenal, il n’y a que des titulaires. Klopp à de quoi s’en mordre les doigts. De plus, et à l’instar du Hollandais, certains peuvent rester à l’infirmerie plusieurs mois.

Mais alors comment réagir ? Déjà, faut-il réagir ? Et la réponse semble toute trouvée. Liverpool semble décidé à ne plus lâcher ce titre de champion de Premier League reconquis l’année dernière. Et dans cette optique l’absence d’autant de cadres peut s’avérer fatale. Bis repetita en Ligue des Champions, où l’élimination contre l’Atletico a laissé un petit goût amer. Et les Reds comptent bien rectifier le tir.

Alaba, Upamecano, les pistes sont nombreuses

À l’aube du mercato, les pistes se multiplient. Depuis plusieurs jours, les dirigeants de Liverpool discutent avec le Betis Seville pour faire venir l’international algérien Aïssa Mandi. Dans la même optique, les Reds pourraient aussi aller piocher en Bundesliga. Deux pistes se démarquent en Allemagne, et cela pourrait se jouer entre le Français Dayot Upamecano, et l’Autrichien David Alaba. Si jamais cela ne se fait pas, il y a deux cibles moins coûteuses, qui semblent aussi intéresser Klopp. Le premier est Ruben Semedo. L’international portugais évolue actuellement à l’Olympiakos. Le deuxième, Daryl Janmaat, serait pisté pour renforcer le coté droit de la défense d’Anfield.

Que les prochaines recrues de Liverpool se trouvent dans cette liste ou non, une chose saute aux yeux. Les Reds semblent décidés à renforcer leur arrière garde. Et ce, dès cet hiver.