Légende de Liverpool et désormais coach d’Aston Villa, Steven Gerrard peut prêter main forte aux Reds dans la course au titre contre Manchester City. Cependant, l’Anglais s’est montré déçu de voir son intégrité remise en cause dans ce scénario.

« Je comprends et respecte parfaitement le bruit extérieur et les problèmes qui se présentent parfois à moi. Liverpool est engagé dans une course au titre et j’y ai passé beaucoup de temps. Mais c’est décevant quand les gens mentionnent l’intégrité, me ciblant, Aston Villa ou n’importe lequel de mes joueurs.

Au cours du week-end, nous donnerons tout ce que nous avons pour obtenir des points pour Aston Villa. Si cela aide inévitablement Liverpool, fantastique. Mais ma priorité est de faire gagner des points à Aston Villa », a lancé Gerrard.