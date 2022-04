Sous contrat jusqu’en 2026 avec Liverpool, Fabinho serait sur les tablettes du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain.

Titulaire indiscutable à Liverpool, Fabinho s’est véritablement transformé sous les ordres de Jürgen Klopp. Débarqué en Angleterre en provenance de l’AS Monaco pour 40 millions d’euros, le Brésilien est désormais l’un des leaders des Reds avec 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues (7 buts et 1 passe décisive). Courtisé par le Paris Saint-Germain lorsqu’il était encore à l’AS Monaco, il pourrait finir par atterrir dans la capitale.

Selon les informations révélées par Paulo Breitner sur les antennes de RMC Sport, le Bayern Munich aurait fait de Fabinho l’une de ses cibles privilégiées afin de renforcer son milieu de terrain. Une révélation auquelle a répondu Daniel Riolo, indiquant que le Paris Saint-Germain et Leonardo seraient sur le dossier : « Ah non, il y a le PSG qui est dessus et pour une fois qu’ils peuvent avoir un bon joueur au milieu ! » Une recrue séduisante sur le papier pour le club de la capitale qui se cherche suite à l’élimination précoce en Ligue des Champions face au Real Madrid.