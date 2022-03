« Liverpool est un club spécial, il n’y a meilleur endroit pour jouer au football, alors je suis pleinement concentré sur Liverpool. Je ne sais pas quelle sera ma situation dans quatre ans, mais, en ce moment, je ne pense qu’à Liverpool. Je ne pense pas à partir dans un autre club ou un autre pays, parce que je suis très heureux ici. C’est un club spécial et, le plus important, un club qui se bat pour tous les trophées. Ce que je veux pour ma carrière, c’est faire partie d’une équipe compétitive et gagner autant que possible. Le meilleur endroit pour le faire, c’est vraiment Liverpool« , a révélé Fabinho dans un entretien accordé à Four Four Two.