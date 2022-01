Véritable sensation au Pays-Bas en Eredivisie, Cody Gakpo attise les convoitises. Liverpool et Manchester City se l’arrachent. Une nouvelle vente record est sur le point d’être bouclée.

Pure produit de la formation du PSV Eindhoven, Cody Gakpo cristallise les convoitises. Courtisé la saison passée par de nombreuses écuries comme l’Olympique de Marseille, le LOSC ou l’Olympique Lyonnais, le Néerlandais de 22 ans avait pris la décision de rester une saison de plus en Eredivisie afin de poursuivre sa progression. Un choix sans doute payant quand on voit ses statistiques. En 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’ailier gauche a inscrit 10 buts et délivrés 11 passes décisives. Des performances remarquables et remarquées qui attisent l’intérêt d’écuries de toute autre envergure.

Selon les informations de Voetbal International, Cody Gakpo serait courtisé par Liverpool et Manchester City. Le Néerlandais, sous contrat jusqu’en 2025, devrait quitter les Pays-Bas cet été pour s’engager avec l’écurie de son choix. Le PSV Eindhoven lui ouvre la porte et espère conclure un deal à plus de 40 millions d’euros. Les intérêts affichés par le LOSC, l’OM et l’OL sont désormais du passé. Les écuries françaises semblent être dépassées dans ce dossier.