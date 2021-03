Les deux géants d’Europe seraient particulièrement attentifs à la situation du jeune prodige brésilien de Santos, Angelo Gabriel.

D’après les informations de Sport Witness, Liverpool et le Real Madrid pourraient prochainement se livrer une intense bataille pour la signature du prodige brésilien Angelo Gabriel. À seulement 16 ans, il fait partie des talents les plus précoces du championnat brésilien. Il a fait ses débuts avec Santos en professionnel au mois d’octobre dernier lors d’un match de Copa Libertadores face au Deportivo Lara, et a immédiatement emballé les observateurs.

Un profil que n’ont pas manqué les recruteurs de Liverpool et du Real Madrid. Les deux cadors européens devront certainement faire une grosse offre pour convaincre Santos de lâcher sa pépite cet été. Angelo Gabriel a récemment signé un contrat jusqu’en 2023 avec une clause libératoire de près de 60 millions d’euros. Affaire à suivre…