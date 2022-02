Alors que Liverpool ou encore le Bayern Munich éprouvaient de l’intérêt pour lui, Frenkie de Jong ne voudrait pas quitter le FC Barcelone.

Les difficultés financières du club catalan et ses performances en demi-teinte en faisant un joueur potentiellement sur le départ. Après l’éviction de Ronald Koeman, Frenkie de Jong a eu un petit coup de mou. De ce fait plusieurs grands club européens comme Liverpool et le Bayern Munich ont essayé de s’infiltrer dans la brèche. Avec l’éclosion de Gavi et Nico, le board catalan a écouté les offres pour son milieu de terrain qui est évalué à 70 millions d’euros.

Mais comme l’indique Sport.es, l’ancien de l’Ajax a retrouvé le sourire dernièrement et Xavi lui fait entièrement confiance. Par conséquent, de Jong, qui est sous contrat avec le club Blaugrana jusqu’en 2026, voudrait rester à Barcelone. Le Barça va mieux dernièrement et obtient de meilleurs résultats, de quoi convaincre sa pépite que sa place est en Catalogne.