Champion d’Europe avec le Bayern Munich, David Alaba n’a toujours pas signé de prolongation de contrat avec le club munichois. Ce dernier pourrait même se diriger vers un nouveau challenge en Angleterre.

Aujourd’hui privé de Virgil Van Dijk pour encore de nombreux mois et certainement la fin de la saison, Liverpool cherche un remplaçant et le nom de David Alaba revient avec insistance sur les bords de la Mersey. En fin de contrat avec le Bayern en 2021, il n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation et les Reds pourraient même en profiter.

Avec Alaba, le champion d’Angleterre ferait un énorme coup, lui qui peut aussi bien jouer au poste de défenseur central qu’en tant que latéral gauche. Pour le moment, le joueur est toujours en négociation avec son club mais ses prétentions salariales (environ 15 millions annuelles) semblent être un vrai frein pour le Bayern Munich qui pourrait accepter un départ dès cet hiver. Affaire à suivre…