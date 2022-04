Pour Ian Wright, la recrue idéale de Liverpool cet été s’appelle : Harry Kane.

Après avoir bouclé l’arrivée du virevoltant Luis Diaz cet hiver en provenance de Porto, Liverpool pourrait bien ressortir le chéquier en fin de saison pour s’offrir un buteur de classe mondiale, Roberto Firmino a vu son temps de jeu réduire drastiquement cet été et les Reds y gagneraient en efficacité offensive avec l’arrivée d’un vrai numéro 9, capable de sublimer la paire Mané/Salah.

C’est en tout cas l’avis de l’ancien international anglais Ian Wright, qui supplie les dirigeants de Liverpool de mettre le paquet sur Harry Kane au prochain mercato. « Imaginez Harry Kane à Liverpool… Si j’avais la possibilité d’avoir Kane et de le mettre dans l’équipe de Liverpool avec Mohamed Salah, Sadio Mané ou Luis Diaz et de jouer en tant que numéro neuf, de se mettre en profondeur et de faire son travail… Ce ne sera pas comme Firmino, avec ces jolis gestes, mais Kane peut entrer et aider à créer parce que les deux peuvent courir derrière. »