Courtisé par les plus grosses écuries européennes, David Alaba serait plutôt tenté par une aventure en Liga, avec le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Alors que son contrat avec le Bayern Munich arrive à expiration l’été prochain, David Alaba pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle aventure en Europe. Interrogé au sujet d’un potentiel départ en conférence de presse hier, le défenseur a laissé planer le doute. « Je ne peux pas dire comment cela va continuer à partir de maintenant. Je suis heureux de jouer pour le Bayern et de faire partie de l’équipe. Mais je ne peux pas dire à quoi ressemblera l’avenir, car personne ne m’a parlé officiellement ».

D’après les informations du média espagnol AS, quatre cadors européens seraient déjà dans la course pour recruter gratuitement l’Autrichien la saison prochaine : Liverpool, Manchester City, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Il pourrait retrouver son ancien coach Pep Guardiola du côté de City, ou encore pallier l’absence de Virgil van Dijk sur les bords de la Mersey. À moins que son avenir soit totalement différent. D’après les informations de Sport Bild, le joueur de 28 ans aurait un petit faible pour les deux géants d’Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone.

De son côté, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, espère voir son joueur rester au-delà de son contrat. « Je ne sais pas si Alaba va partir », a-t-il déclaré à Sport Bild. « Nous avons eu une réunion il y a deux semaines avec son père George et son conseiller Pini Zahavi. La conversation était bonne, l’ambiance était bonne. Mais je dois dire que nous tournons en rond depuis des mois. À un moment donné, nous devons commencer à planifier la nouvelle saison. Nous devons savoir : David restera-t-il au Bayern ou non ? Une décision est importante pour nous à ce stade ». Affaire à suivre…