Déçu par son coach et ses dirigeants, la star des Reds pourrait se lancer dans un nouvelle aventure dès la saison prochaine.

Mohamed Salah est malheureux à Liverpool et le club envisage de le vendre, selon son ancien coéquipier avec la sélection Égyptienne, Mohamed Aboutrika. Aboutrika assure que l’une des raisons pour lesquelles Salah est en colère est qu’il n’a pas été nommé capitaine contre Midtjylland en Ligue des champions au début du mois, Jürgen Klopp ayant donné le brassard au jeune Trent Alexander-Arnold à la place. Lors d’une récente interview avec le média espagnol AS, Salah a refusé d’exclure un transfert au FC Barcelone ou au Real Madrid, expliquant que son avenir est entre les mains des Reds.

Au micro de beIN Sports, Mohamed Aboutrika a révélé avoir récemment parlé à son compatriote au sujet de sa situation actuelle. « J’ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est contrarié, mais cela n’affectera jamais sa performance sur le terrain. Je sais qu’il n’est pas heureux à Liverpool, il m’a dit les raisons de son mécontentement, mais ce sont des secrets et je ne peux pas en parler en public. La seule chose dont je peux parler, c’est qu’il était très en colère quand il n’a pas été nommé capitaine pour jouer contre Midtjylland. Si Salah avait joué au Real Madrid ou au Barcelone, au même niveau qu’avec Liverpool, il aurait gagné le Ballon d’Or, et il est normal qu’un journal espagnol l’interroge sur le Real Madrid et le Barcelone. À mon avis, Liverpool envisage de vendre Salah à des fins économiques. Mais moi, je n’ai aucune influence sur les décisions de Salah, c’est mon ami et mon frère, et il est assez intelligent pour savoir ce qui est le mieux pour lui. »