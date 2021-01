L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, ne s’attend pas à enregistrer des recrues lors de ce mercato de janvier.

« Je ne peux pas dire avec certitude que nous ne recruterons pas. Mais, cela me paraît peu probable, à cause de la situation, qui est difficile pour tous les clubs. Oui, il se peut que certaines formations n’aient absolument aucun problème financier, mais notre club et notre direction ont toujours été et seront toujours très responsables », a indiqué le coach de Liverpool en conférence de presse.

« Est-ce qu’avec autant de défenseurs blessés, on tenterait d’attirer un joueur dans une période normale ? Oui, certainement. Mais nous ne sommes pas dans cette situation, donc je ne sais pas si quelque chose va se passer ou non en janvier. Nous pourrions peut-être faire quelque chose, mais ce serait une solution à court terme. Et nous n’avons pas de solution à court terme », a lâché Klopp.