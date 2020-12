Ce samedi Liverpool se déplaçait à Crystal Palace pour la 14e journée de Premier League. Un match qui a vite tourné à la correction.

Liverpool taille patron. Cette après-midi Liverpool se déplaçait à Londres pour défier Cristal Palace et la rencontre a vite tournée à la correctionnelle, et encore, c’est gentil. Sept à zéro. Net, précis et sans bavures. Un peu comme le dernier but de Mohammed Salah. Entrée en jeu à la 57e minute, l’Égyptien a eu le temps de donner une passe décisive, avant de s’offrir un très joli doublé.

Un match maîtrise de bout en bout. En plus des réalisations de Salah, Minamino, Sadio Mane, Jordan Henderson et Roberto Firmino à deux reprises, on fait trembler les filets. Grâce à ce résultat, les hommes de Jürgen Klopp consolident leur première place. De leur côté, Crystal Palace, reste à la douzième place.