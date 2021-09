Titulaire indiscutable à Brighton depuis son départ du LOSC, Yves Bissouma franchit cap après cap est devient un joueur prisé en Premier League. Liverpool, Arsenal et Manchester City l’observe d’un œil avisé.

A 25 ans, Yves Bissouma est toujours en pleine progression à Brighton où son talent émerge encore un peu plus année après année. Observé par les plus grands, son potentiel était déjà annoncé par les supporters du LOSC, il y a deçà quelques années et ils ne s’étaient pas trompés. Le milieu de terrain est un homme convoité et une bataille à trois est pressentie. Selon le Daily Star, Arsenal, Manchester City et Liverpool font de lui une priorité pour renforcer leur milieu respectif lors du prochain mercato.