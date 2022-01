Comme son coéquipier Salah, Sadio Mané pourrait envisager un départ l’été prochain si Liverpool ne lui offre pas d’augmentation de salaire.

Depuis plusieurs mois l’avenir de Mohamed Salah, dont le contrat expire en juin 2023, fait la Une des médias en Angleterre. Un dossier bouillant, que Liverpool va devoir classer au plus tôt. En attendant, l’Égyptien continue de s’illustrer en marquant des buts – déjà 16 en 20 matchs pour le meilleur buteur de Premier League – et il fait assurément saliver les autres ‘Grands d’Europe’. Cependant, Salah ne sera pas le seul dilemme des Reds d’ici la fin de la saison. Comme le souligne Goal, Sadio Mané est dans la même situation que son partenaire et dans 18 mois, son contrat avec Liverpool sera terminé.

L’agent de Sadio Mané est moins actif que celui de Mohamed Salah, comme le rappellent nos confrères, mais cela n’empêche pas Jürgen Klopp d’avoir une double dose de lait sur le feu. Comme son coéquipier, l’ailier sénégalais réclame une grosse augmentation de salaire en raison de son rôle majeur dans l’effectif. De quoi mettre dans l’embarra les dirigeants des Reds, qui n’ont toujours pas levé le petit doigt.

À 29 ans, Mané est estimé à 85 millions d’euros et sa fin de carrière semble encore bien loin. Depuis la reprise, il a déjà marqué 9 buts en 16 matchs entre la Premier League et la Ligue des champions, ce qui prouve que sa petite baisse de régime de la saison dernière n’était qu’anecdotique. Reste à savoir le club du nord de l’Angleterre saura récompenser son fidèle soldat. Dans le cas contraire, il pourrait profiter de l’intérêt de clubs comme le Real Madrid, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau défi.