Pour pallier le départ de Wijnaldum au PSG, Liverpool pourrait s’offrir les services du jeune Carlos Soler (24 ans) cet hiver ou l’été prochain.

À la recherche d’un milieu de terrain cet été pour pallier le départ Georginio Wijnaldum, Liverpool est finalement resté muet sur le marché des transferts. Cette saison, Jürgen Klopp devrait faire confiance à Naby Keita et au jeune Harvey Elliott pour compenser l’absence du Néerlandais, devenu Parisien cet été. Mais d’après les informations du Sun, les Reds garderaient tout de même un œil sur certaines pépites en vue d’un transfert en janvier ou l’été prochain.

Dans la liste, on retrouve notamment le meneur de jeu du FC Valence, Carlos Soler. Auteur d’une excellente saison l’an dernier, l’Espagnol de 24 ans serait l’une des pistes privilégiées de Liverpool. Estimé à environ 40 millions d’euros, il coûterait bien moins cher que la pépite du Borussia Dortmund Jude Bellingham, autre joueur pisté par Klopp, évalué à au moins 90 millions d’euros. Reste à savoir quand et pour combien d’argent les Reds passeront à l’action. À noter que le Lillois Renato Sanches et l’ancien Nordiste Yves Bissouma sont toujours supervisés par le club de la Mersey.