🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Intraitable Chelsea ! Les Blues de Tuchel enchaînent avec un 6e match d'affilée sans défaite après leur victoire autoritaire à Leicester. Rüdiger, Pulisic et Kanté auteur d'un joli but ont guidé le club londonien, leader avec provisoirement six points d'avance sur Man City. pic.twitter.com/O8dV3M0eyz