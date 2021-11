Encore blessé avec le Barça, Ousmane Dembélé a pourtant attiré l’attention de Liverpool, qui en a fait sa priorité en cas de départ de Mohamed Salah l’été prochain.

Toujours dans l’embarras à cause du contrat de sa superstar Mohamed Salah, qui expire en 2023, Liverpool commencerait à sérieusement envisager un avenir sans l’Égyptien. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 15 matchs depuis le début de la saison, l’ailier de 29 ans profite d’être dans la forme de sa vie pour réclamer une grosse augmentation de contrat. D’après la presse anglaise, le joueur exige au moins 580 000 euros par semaine – soit plus que Cristiano Ronaldo à Manchester United (560 000 euros par semaine) – pour signer un nouveau bail. De quoi refroidir les dirigeants des Reds, qui ont déjà une alternative en ligne de mire.

Ce mercredi, le site espagnol Todofichajes explique en effet que le club de Liverpool aurait déjà débuté les négociations avec le Français Ousmane Dembélé en vue d’un transfert gratuit la saison prochaine. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2022, l’ancien Rennais est déjà perçu comme l’un des éléments clés de l’effectif catalan par le nouvel entraîneur Xavi, mais les sirènes de la Premier League pourraient bien le faire craquer. Affaire à suivre…