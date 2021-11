Étincelant depuis le début de la saison, l’ancien Rennais Raphinha serait sur les tablettes de Liverpool et du PSG pour le prochain mercato estival.

Arrivé à Leeds l’an dernier pour près de 20 millions d’euros Raphinha a illuminé la Premier League avec ses dribles virevoltants et son pied gauche redoutable. Cette saison encore l’ancien Rennais fait des ravages et il est même devenu l’un des nouveaux homme fort du Brésil de Tite pendant les qualifications pour la Coupe du monde 2022. D’après les informations du média TEAMtalk, l’ailier de 24 ans – estimé à 32 millions d’euros – est déjà convoité par les meilleures formations d’Europe, Liverpool et le Paris Saint-Germain en tête de liste.

Les Parisiens ont donc rejoint la bataille, actuellement menée par le Liverpool de Jürgen Klopp. Les Reds ont été parmi les premières équipes à s’intéresser au Brésilien pour renforcer leur attaque, à tel point que l’ancien compatriote de Raphinha, Rivaldo, a déclaré dans une interview pour Betfair que « s’il devait faire le déplacement (à Liverpool), il ne serait peut-être pas titulaire, mais je suis sûr que ce serait un grand pas dans sa carrière ». De quoi lui permettre de concourir pour des titres et de disputer la Ligue des champions.