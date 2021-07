Au terme d’un match haletant, l’Italie domine la Belgique (2-1) et valide son ticket pour les demi-finales de l’Euro.

Impressionnante depuis le début de l’Euro, la Squadra Azzura s’est sorti une énorme épine du pied en éliminant la Belgique ce soir en quart de finale de l’Euro. Plus tranchants que les Diables Rouges en première période, les Italiens vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de l’Intériste Nicolò Barella (31′). D’un superbe frappe enroulée à 25 mètres des cages de Courtois, Lorenzo Insigne (44′) va même doubler la mise.

Mais la Belgique va profiter d’un penalty obtenu par le jeune Jérémy Doku et transformé par l’inévitable Romelu Lukaku (45′) pour rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard. En deuxième mi-temps, les Belges vont pousser mais le futur Parisien Gianluigi Donnarumma ne va pas craquer. Il sera également bien aidé par un sauvetage miraculeux de Leonardo Spinazzola, qui a ensuite dû quitter ses coéquipiers en larmes après une blessure au genou.

L’Italie s’impose finalement sur le score de 2 à 1 et retrouvera l’Espagne – tombeuse de la Suisse aux tirs au but plus tôt dans la soirée – mardi prochain (21h) à Wembley, pour une demi-finale de l’Euro qui s’annonce déjà palpitante.