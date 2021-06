Reporté d’un an à cause de la crise sanitaire, l’Euro 2020 commence enfin avec un bouillant Italie – Turquie à 21h au stade Olympique de Rome pour le compte de la première journée de la phase de poule du groupe A. Demain, en début d’après midi, la Suisse affronte le Pays de Galles pour clôturer la première journée de ce groupe. Pourtant promis à de belles performances, les Turcs ont déçu en s’inclinant lourdement face aux Italiens, (0-3).

Les Italiens ont délivré un véritable récital à domicile contrairement aux Turcs qui ont toujours semblé crispé par l’enjeu. La première période a été compliqué pour la Squadra Azzurra qui s’est heurtée à un bloc visiteur très compact freinant toutes les tentatives locales. En seconde période, la bande à Mancini a rapidement trouvé des espaces en ouvrant très tôt la marque. Le défenseur de la Juventus Merih Demiral inscrit le premier but de l’Euro 2020 contre son camp, (53′). Ce but ouvre plus d’espaces pour les Italiens qui doublent la mise par l’inévitable Ciro Immobile. Assez transparent dans le jeu, le buteur de la Lazio s’est retrouvé là où il fallait quand il le fallait, (2-0, 66′). Lorenzo Insigne a réduit à néant les derniers espoirs turcs en inscrivant le troisième et dernier but de la rencontre, (79′).

La Turquie n’a frappé qu’une seule fois au but contre 24 tentatives pour la sélection italienne, une bien mauvaise entame de compétition pour la bande à Yilmaz. Les Italiens prennent les devants dans ce groupe A.