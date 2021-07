L’Italie a remporté l’Euro 2020 à Wembley, sur le terrain des Anglais (1-1, 3 tab à 2).

La Squadra Azzurra de Robert Mancini est venue à bout des Three Lions de Gareth Southgate. Mais que ce fut laborieux ! Luke Shaw a ouvert la marque dès la deuxième minute pour les Anglais d’une reprise de volée du gauche. Leonardo Bonucci a égalisé à la 67e pour l’Italie en poussant le ballon du pied gauche. Les deux formations n’ayant pu se départager dans le temps réglementaire, place à 30 minutes de prolongations, qui ne donnent rien. La séance de tirs au but est épique. Le premier arrêt est pour Pickford. Mais un loupé de Rashorfd relance les débats, puis un arrêt de Donnarumma donne l’avantage à l’Italie. Balle de match dans les pieds de Jorgninho… mais nouvel arrêt de Pickford. Et sur le cinquième tireur anglais… nouvel arrêt de Donnarumma ! L’Italie est sacrée championne d’Europe !