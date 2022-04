Afin de renforcer son groupe, Lionel Messi aurait recommandé un jeune espoir de son pays natal à la direction du PSG. Son nom : Luka Romero.

Né en 2004, Luka Romero a été à plusieurs reprises avec les espoirs argentins et est l’une des plus grandes promesses du football sud-américain. Recruté libre par Majorque en juillet 2019, l’ailier droit de 17 ans a fait ses gammes en Liga avant d’être recruté par la Lazio Rome lors du dernier mercato estival. Cette saison, il est intégré au groupe professionnel par Maurizio Sarri et a d’ores et déjà disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues. Une pépite qui aurait tapé dans l’œil de Lionel Messi.

D’après les dernières révélations du Corriere dello Sport, Lionel Messi aurait recommandé la signature de Luka Romero au conseil d’administration du PSG. La star argentine reconnaît son potentiel et souhaiterait l’avoir à ses côtés pour former l’avenir de sa sélection. Recruté pour 200 000€ par la Lazio Rome, il est sous contrat jusqu’e 2023 et pourrait partir pour une somme dérisoire.