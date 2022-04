Chamboulé par la nouvelle désillusion européenne face au Real Madrid en Ligue des Champions, le vestiaire du Paris Saint-Germain devrait perdre des membres dans les mois à venir. Un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est dans les tuyaux.

Plus rien ne va au Paris Saint-Germain. Après la débâcle infligée par le Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont essuyé les sifflets au Parc des Princes lors de la 29ème journée de Ligue 1. Des victoires face aux Girondins de Bordeaux, au FC Lorient et Clermont qui n’a pas suffit à faire taire les critiques. Neymar et Lionel Messi ont été les cibles privilégiées des supporters. Auteur de performances moyennes, l’Argentin est particulièrement pointé du doigt. Un mal-être croissant qui le pousserait loin de la capitale. C’est en tout cas, le scénario attendu…

« Je ne sais pas pourquoi mais je suis persuadé qu’il retournera à Barcelone. Je sens un scénario rocambolesque avec Messi qui revient au Barça après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain. Je n’étais pas heureux, je ne peux jouer qu’au FC Barcelone. Je le vois arriver gros comme un camion. Je trouve que c’est un scénario plus que probable« , a estimé Alex de Castro dans sa dernière vidéo Youtube présentant le mercato idéal pour le Paris Saint-Germain.

