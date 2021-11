Voici le classement en direct du Ballon d’Or avec les noms des joueurs du Top 10.

La cérémonie du Ballon d’Or 2021 a débuté ce soir à 20h30 et on découvre petit à petit les joueurs classés de la 10e à la première place. Toutes les plus grandes stars du monde du football sont présent dans ce Top 10, de Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo, en passant par Lionel Messi ou Karim Benzema.

Le Top 10 du Ballon d’Or :

10 – Gianluigi Donnarumma (Italie, PSG)

9 – Kylian Mbappé (France, PSG)

8 – Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

7 – Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

6 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)

5 – N’Golo Kanté (France, Chelsea)

4 – Karim Benzema (France, Real Madrid)

3 – Jorginho (Italie, Chelsea)

2 – Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich)

1 – Lionel Messi (Argentine, PSG)