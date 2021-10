Lionel Messi a fait couler de l’encre cet été en passant du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Une opération qui s’est parfaitement déroulée pour l’Argentin qui revient sur son arrivée au club dans un entretien pour France Football.

« Je suis reconnaissant envers le PSG car, dès le départ, ils m’ont très bien traité. Ils ont montré qu’ils me voulaient vraiment et ils ont pris soin de moi. Je les en remercie, car je suis très heureux d’être ici aujourd’hui. […] Si la présence de Neymar, Paredes et Di Maria a joué ? Oui. Ça a été un élément important. […] Ça m’a permis de me dire que les choses allaient être plus simples pour m’adapter. Et je ne me suis pas trompé, car ça a été très facile de m’intégrer. Si ça me fait bizarre d’être avec des anciens du Real ? Je dois admettre que jamais je n’aurais imaginé arriver dans un nouveau vestiaire. Donc encore moins me retrouver dans la même équipe que tous ces joueurs… Notre effectif est spectaculaire. », s’est félicité Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football.