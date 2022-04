Pointé du doigt suite à l’élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de se débarrasser du duo Messi – Neymar. Une réflexion logique pour Etienne Moatti.

« La question mérite d’être posée. Ce sont des joueurs âgés, pour l’un, Lionel Messi, qui n’a manifestement pas une envie irrésistible de jouer au PSG et pour Neymar, ses performances sont quand même très en baisse. Ils ont les deux salaires les plus élevés de Ligue 1 et de très loin, des salaires énormes qui plombent un peu les comptes du Paris Saint-Germain. Donc, si vous avez la possibilité éventuelle, même si cela sera très compliqué, d’avoir une possibilité de les transférer ailleurs, évidemment qu’il faut y réfléchir« , a lancé Etienne Moatti sur le plateau de L’Equipe TV.

Débarqué libre cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a un bilan mitigé sous les couleurs parisiennes avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 rencontres disputées toutes compétitions confondues. La Pulga envisagerait d’ailleurs un départ vers la MLS. Situation similaire pour Neymar qui n’a disputé que 21 matchs cette saison pour un total de 5 buts et 5 passes décisives.