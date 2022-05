En coulisses, Lionel Messi prépare son avenir. L’Argentin a prévu de quitter le PSG à l’issue de son contrat pour rejoindre l’Inter Miami, dont il souhaite racheter 35% des parts, et rejouer sous les mêmes couleurs que Luis Suarez.

Débarqué au Paris Saint-Germain libre lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans qui lui permet de pouvoir planifier son avenir avec certitude. Si les approches du FC Barcelone se font de plus en plus intensives, l’Argentin aurait pris la décision de poursuivre son aventure parisienne jusqu’à ce que son bail arrive à son terme soit en juin 2023. Il n’exclut pas un retour au Barça dans le rôle de dirigeant mais ne reviendra pas en tant que joueur. Une information dévoilée par Todo Fichajes qui nos révèle ses plans d’avenir.

En coulisses, Lionel Messi aurait d’ores et déjà planifié sa fin de carrière, quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat pour rejoindre l’Inter Miami. Un ultime défi aux Etats-Unis avec pour idée principale de rejouer avec l’un de ses meilleurs amis : Luis Suarez. A l’heure actuelle, la Pulga serait en pleine négociation avec David Beckham pour tenter d’acquérir 35% de la franchise de Major League Soccer. L’Argentin aurait convaincu le buteur de l’Atlético de Madrid de continuer une année supplémentaire en Europe avant de le retrouver en Amérique. A 34 et 35 ans, les deux stars sud-américaines s’apprêtent à s’offrir une dernière année en Europe avant de s’envoler vers les Etats-Unis pour un ultime et dernier défi.