Loin d’être aussi performant que lors de ses plus belles années au FC Barcelone, Lionel Messi vivrait un véritable mal-être. L’Argentin s’interrogerait sur son avenir et sur un retour en Catalogne.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato dantesque en recrutant de véritables stars libres de tout contrat. Recrue de l’année, Lionel Messi a débarqué dans la capitale parisienne après des années de bons et loyaux services au FC Barcelone. Arrivé dans l’optique d’offrir la Ligue des Champions au PSG, l’Argentin déçoit de par des performances mitigées ( 6 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues) et un impact moindre sur le jeu parisien. Une forme qui s’expliquerait par de nombreuses interrogations qui tourment l’ancien star du Barça.

Selon les informations révélées par El Chiringuito, Lionel Messi ne serait pas heureux à Paris, du moins, pas aussi épanoui que lorsqu’il était au FC Barcelone. Le PSG ne lui offrirait pas autant de liberté qu’il n’avait en Catalogne. Présent au Camp des Loges suite à sa non sélection avec l’Argentine, le Parisien est vite parti direction l’Espagne afin de fêter l’anniversaire de Xavi Hernandez. Selon Lobo Carrasco, ancien joueur du Barça, ce voyage serait loin d’être anodin et cacherait des mouvements en coulisses…