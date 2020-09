Lionel Messi est en guerre avec le FC Barcelone. Le joueur pourrait quitter le club dans les prochaines semaines. Ludovic Obraniak, consultant L’Equipe, trouve que c’est une bonne chose si l’Argentin décide de quitter l’Espagne.

“Quoiqu’il arrive, c’est courageux de la part de Messi de changer de championnat. Partir à Miami pour une qualité de vie et tout ce qui va autour, ça se respecte au vu de sa carrière. Mais s’il va chercher un autre challenge dans un autre championnat, ces deux bestiaux que sont Cristiano Ronaldo et Messi se tirent indirectement la bourre. Le fait qu’on se dise que Messi, qui reste dans l’univers du Barça à l’avantage par rapport à l’autre qui a fait d’autres championnats et est toujours performant, peut-être qu’il se donne les moyens d’y aller et de tenter. Mais je trouve qu’il faut beaucoup de courage”, a indiqué le chroniqueur de L’Equipe d’Estelle.