Déjà pisté par Liverpool, le défenseur de Lille, Sven Botman, plaît également du côté de la Serie A.

Alors que le site français Foot Mercato faisait état de l’intérêt de Liverpool pour le jeune défenseur Lillois Sven Botman, la presse italienne révèle ce lundi qu’un autre cador européen pourrait venir concurrencer les Reds. En effet, l’Inter Milan aurait coché le nom du Néerlandais de 20 ans sur sa shortliste. Auteur d’un début de saison impressionnant sous les ordres de Christophe Galtier, Botman était arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un chèque de 8 millions d’euros.

Une somme qui devrait sérieusement augmenter cet hiver, puisque le LOSC réclame pas moins de 50 millions d’euros pour laisser filer sa pépite. Sky Italia précise cependant que le club nordiste pourrait faire une ristourne de près de 20 millions d’euros, pour renflouer au plus vite les caisses du club. Autant dire qu’à 30 millions d’euros, Liverpool et l’Inter Milan ne risquent plus d’être les deux seuls sur le coup.