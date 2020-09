L’Inter Milan a réalisé l’exploit de s’imposer 4 buts à 3 face à la Fiorentina bien que mené d’un but à la 87e. L’inter lance sa saison !

L’inter a littéralement renversé la Fio ! Avec un but d’avance à la 87e, Franck Ribéry et ses coéquipiers n’imaginaient repartir de Milan sans le moindre point. C’était sans compter sur Lukaku (87e) et d’Ambrosio (89e) qui signent un retour fracassant à la compétition. Les Nerazzuri ont mis du temps à se mettre dans le rythme mais la fin des match prouve la ténacité des hommes de Conte. Les Interistes remportent leur premier match dans cette Série A, La Fiorentina ne bonifie pas sa première rencontre victorieuse face au Torino.

